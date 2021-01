SSI, eksperter og politikere vil undersøge mulighed for at udskyde andet vaccinestik

I Danmark holder Statens Serum Institut (SSI) foreløbigt fast i, at anden dosis af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech skal gives efter tre uger. Men man vil følge erfaringerne fra Storbritannien, hvor man har valgt at udskyde anden dosis til efter 12 uger, siger Henrik Ullum, direktør i SSI, til DR.

»Det vil også give god mening at diskutere det videre, men som officiel myndighedsperson hælder jeg i første omgang til den officielle anbefaling, hvor vi ved, hvad vi gør og har dokumentation for det«, siger Henrik Ullum til DR.

Pfizer og BioNTech har sendt deres vaccine på markedet med beskeden om, at andet stik skal gives tre uger efter første stik. Det er sådan, den er blevet brugt, da vaccinen blev udviklet. Men på grund af den voldsomme smitteudvikling i Storbritannien har de britiske myndigheder valgt, at anden dosis udskydes til efter 12 uger. Dermed kan en større del af befolkningen hurtigere få første stik.

Ifølge de britiske sundhedsmyndigheder giver det mening at gøre, fordi det første vaccinestik har vist sig at give en vis beskyttelse i op til tre måneder hos de fleste personer. Vaccinen opnår dog først sin fulde effekt efter andet stik, og hos SSI er man usikker på, hvor effektfuld vaccinen er, hvis man venter til efter 12 uger.

»Man kunne være bekymret for, at man på trods af vaccinationerne kunne se flere infektioner, så det var en falsk tryghed«, siger Henrik Ullum.

R-ordfører har bedt om vurdering

Men med den situation Storbritannien er i, kan det godt »have sin gang på jorden« at udskyde andet stik, fordi beskyttelsen ser ud til at være konstant i de 12 uger, siger Jan Pravsgaard Christensen, professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet.

»Men man skal selvfølgelig sikre sig, at man har doserne efter tre måneder til næste runde, for den første vaccine holder ikke uendeligt«.

Han påpeger, at det lige nu er svært at vurdere, om der kan være behov for samme ændring af strategien i Danmark.

»Storbritannien er jo i en situation, hvor de er voldsomt mere presset end Danmark, og det er derfor, de har truffet beslutningen«, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Professor og ledende overlæge Lars Østergaard fra Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital opfordrer også de danske sundhedsmyndigheder til at overveje muligheden meget nøje, siger han til både DR og TV 2 News.

De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen, skriver på Twitter, at han har bedt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at få de danske sundhedsmyndigheder til at give en vurdering af Storbritanniens ændring af vaccinationsprogrammet.

Ifølge DR vil både SF og De Konservative have set på, om man kan udskyde andet vaccinationsstik ligesom i Storbritannien. USA har valgt at holde fast i, at andet stik skal gives efter tre uger.

Enhedslisten afventer foreløbig en udmelding fra sundhedsmyndighederne.

»Vi har brug for en klar udmelding fra myndighederne. Der er en vis risiko ved at ændre på proceduren for en forholdsvis ny vaccine. Hensigten er, at den skulle bruges efter tre uger for at have fuld effekt«, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

Også Dansk Folkeparti afventer sundhedsmyndighedernes vurdering:

»Vi skal først spørge sundhedsmyndighederne ad, og være helt sikre. Lige nu mangler ikke vacciner, vi har lige fået flere. Og vi skulle gerne gøre det hurtigere, men vi skal ikke udsætte nogen for en risici. Vi skal høre alle mulighederne. Vi kender ikke vaccinen godt nok endnu. Der er nok en grund til, at de har sagt tre uger først«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt til Politiken.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.

ritzau/Politiken.dk