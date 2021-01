Her er regnestykket, som viser, hvorfor den nye virusvariant giver myndighederne grå hår i hovedet

En ny, mere smitsom variant af den coronavirus, som har sat verden på den anden ende siden første kvartal af 2020, har de seneste måneder spredt sig i Storbritannien og derefter i en lang række andre europæiske lande, herunder Danmark. Det er en ekstremt dårlig nyhed for alle os, der håber, at vi snart kan vende tilbage til et mere normalt liv, og spredningen af den ny virusvariant, kaldet cluster B.1.1.7, gør det endnu mere afgørende at få skabt immunitet i befolkningen med vacciner så hurtigt som muligt for at dæmpe menneskelige og økonomiske omkostninger ved epidemien. Et simpelt regnestykke viser, hvor galt det kan gå, og det vender vi tilbage til. Først lidt baggrund.

Statens Serum Institut skriver i en risikovurdering dateret 1. januar, at deres undersøgelser viser, at der er »tiltagende samfundssmitte« med den ny variant. Instituttet forventer, at den – fordi den er mere smitsom – vil udkonkurrere de andre virusvarianter af Sars-Cov-2 herhjemme. Det er altså den variant, som vil komme til at dominere. Det er den, folk vil blive smittet med.

Derfor er det ifølge SSI »usikkert, om de nuværende tiltag er tilstrækkelige til at holde epidemien under kontrol, hvis denne variant, som forventet, spreder sig yderligere«. Eller sagt mere mundret: Det kan være, at vores samfund skal lukkes endnu mere ned end for at få smittespredningen under kontrol. Det Europæiske Smitteagentur, ECDC, skriver i en risikovurdering 29. december, at der er høj sandsynlighed for yderligere smittespredning med varianten over hele Europa. Også risikoen for alvorlig belastning af sundhedsvæsnet er øget som følge af øget smittespredning med cluster B.1.1.7. Dertil kommer selvfølgelig risiko for flere dødsfald, fordi flere smittes.