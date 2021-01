Sådan får du held med dit nytårsforsæt

Tabe 5 kg, droppe slik, motionere mere, drikke mindre, kvitte smøgerne, dyrke familien. Vi er ikke særlig opfindsomme, når det gælder nytårsforsætter, og vi er heller ikke gode til at holde dem. Opstod dit nytårsforsæt spontant, da klokken slog midnat, bliver det næppe til noget. Men er det udtryk for, at du seriøst ønsker en forandring, er det en god start.

Det hedder nytårsforsæt, ikke nytårsfor(t)sæt, hvilken der ellers havde været en vis ræson i, for vi ønsker jo, at nytårsforsættet netop fortsætter og bliver til en vane. Og her kan videnskaben og mange kloge hoveder hjælpe os med gode råd.

Dit forsæt skal være konkret. At gå en tur hver dag på 30 min er mere konkret end at ville gå noget mere. Du skal forberede dig og gøre plads i kalenderen. Vil du dyrke mere motion eller se mere til familien, så skal det ind i kalenderen. Vil du løbe om morgenen, så læg løbetøj og sko frem aftenen før. Det er også en god ide at dele dit nytårsforsæt med andre. Taler du højt om dit mål, lægger du et vist pres på dig selv. Du skal delagtiggøre dine familie og venner, så de interesseret kan følge dig, støtte dig og heppe: ’Hvordan går det med løbetræningen?’. Eller ’skal vi løbe sammen i morgen?’.