Bente Klarlund svarer efter læserstorm om urin som pleje af hænder

Birgit: Jeg er stor tilhænger af din brevkasse, men der er et spørgsmål i Politiken, som er, om urin kan være godt mod sårskader, og du svarer benægtende.

Jeg havde for nogle år siden et skinnebenssår, som ikke ville hele, jeg havde haft det i trekvart år, da jeg talte med en sygeplejerske, som rådede mig til at prøve med morgenmidtstråleurin ( for at fjerne bakterier skulle det være midtstråleurin) og smøre lidt på såret. Det gjorde jeg hver morgen i godt en uge, og såret var væk og har ikke været der siden.

Siden har jeg brugt det – og rådet andre til det – hvis der var et genstridigt sår, og det har hjulpet hver gang. Så jeg kan kun sige at det virker. Nogle gange kan gamle råd være gode, selv om videnskaben ikke kan se/godkende det.

Bente Klarlund Pedersen: Der har været noget nær en læserstorm i forlængelse af mit svar om, at der ikke er videnskabeligt belæg for at anvende urin i behandlingen af sår. Mange læsere har personligt erfaret, at urin har helbredt sprukne hænder og sår og fortæller, at det er normalt kendt, at både malkepiger og fiskere i tidligere tider brugte urin som behandling. Knud Rasmussen har tilsyneladende beskrevet inuitters brug af urin som hud- og hårplejemiddel. Det understreges af mange, at urinen jo indeholder carbamid, som anvendes i hudcremer. Selv om den faglige evidens mangler, bøjer jeg mig for de mange læseres erfaringer, for, som du siger, måske er der noget, der virker, selv om lægevidenskaben ikke har bevist det. Måske mangler der slet og ret undersøgelser? Det ændrer dog ikke ved, at jeg ikke kan henvise til lodtrækningsstudier, metaanalyser eller lignende på området, og derfor kan jeg fortsat ikke anbefale, at man tisser på sine sår.