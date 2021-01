Vaccinationssteder står tomme: Flere tusinde borgere er ikke blevet indkaldt til vaccination i dag

Tirsdag er Danmark begyndt at vaccinere borgere uden for plejehjem, men det ikke gået efter planen fra start.

De tusindvis af borgere, som skulle vaccineres tirsdag og onsdag, er nemlig slet ikke blevet indkaldt.

Det skriver TV2, der har fået oplysningen bekræftet af de fem regionerne.

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i Region Midtjylland ligger fejlen hos Statens Serum Institut (SSI).

»Alt er gjort klart - nu mangler vi blot borgerne. Der er sket en fejl hos Statens Serum Institut. Instituttet har på grund af en teknisk fejl ikke fået informeret de borgere, som skulle vaccineres, i e-boks«, siger han til Aarhus Stiftstidende.

»Der vil stadig være nogle, der selv finder ned til vaccinationscentrene, men det er klart, at der er risiko for, at personalet ikke får nok at lave. Heldigvis er vi lidt foran vores egen tidsplan«, siger han.

Han tør ikke sige, hvor mange dage vaccinationsprogrammet mister på grund af fejlen.

Ifølge Anders Kühnau er årsagen til fejlen, at SSI ikke har fået indlæst de lister over borgere, som det har fået tilsendt fra kommunerne, der har anvist borgere til vaccination.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser til Aarhus Stiftstidende, at man er ved at undersøgen sagen med henblik på at forklare, hvad der er sket.

I Aarhus har man valgt at hasteindkalde 90 ansatte på to Aarhus Universitetshospital, som så bliver vaccineret.

Derudover er det ifølge Aarhus Stiftstidende muligt at møde op og få vaccination, hvis man tidligere er blevet visiteret til det.

Mandag var status, at 0,8 procent af Danmarks befolkning er blevet vaccineret mod coronavirus. Det svarer til cirka 47.000 borgere, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

ritzau