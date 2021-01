EU sikrer sig 300 millioner ekstra vacciner fra Pfizer, men de fleste kommer først efter sommerferien

EU-Kommissionen har indgået aftale om køb af ekstra 300 millioner doser af en coronavaccine fra producenterne BioNTech og Pfizer.

»Vi har aftalt med BioNTech og Pfizer at udvide vores kontrakt. Med aftalen kan vi købe 300 millioner ekstra doser af vaccinen«, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen på et pressemøde.

Det betyder, at EU-landene har indgået aftale om køb af op til 600 millioner doser af vaccinen, der blev taget i brug i EU-landene mellem jul og nytår.

75 millioner af de 300 millioner ekstra doser vil være klar i løbet af andet kvartal af 2021.

EU-Kommissionen har i denne uge godkendt endnu en vaccine.

Den er produceret af amerikanske Moderna. Den er endnu ikke taget i brug, men det skulle ske meget snart.

Med de to forskellige vacciner vil EU-landene have nok til 380 millioner mennesker.

Det svarer til 80 procent af befolkningen, konstaterer von der Leyen.

Samlet har EU-Kommissionen indgået aftaler med seks vaccineproducenter for op til to milliarder doser.

De to vacciner, der indtil videre har fået en betinget markedsgodkendelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), kræver to stik.

EU-Kommissionen er blevet kritiseret for at satse bredt i stedet for hurtigt at sikre sig en meget stor levering af den første effektive vaccine, som det er sket i flere andre lande.

Umuligt at vide hvem der kom først

Kommissionsformanden forsvarer strategien, som ifølge hende vil sikre EU-landene tilstrækkelig med vacciner i løbet af en kort tidshorisont.

»Vi har opbygget en bred portefølje. Det var vigtigt, for ingen kunne i sommer vide, hvilken vaccine der først ville blive godkendt«, siger hun.

Den seneste tid har nye mutationer af coronavirus skabt frygt for, om vaccinerne vil være effektive mod alle former for coronavirus.

Det er i hvert fald den første vaccine ifølge en undersøgelse offentliggjort torsdag fra forskere på University of Texas og fra producenten Pfizer.

Her har man også fået bekræftet, at vaccinen er effektiv mod en særlig smitsom variant, som er meget udbredt i Storbritannien, men også en sydafrikansk variant skulle bukke under for vaccinen.

ritzau