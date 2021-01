Truslen fra B117 hænger i luften: »Vi er nødt til at forberede os på det værste. Alle er meget spændte på, hvad der kommer«

Det kan være stilhed før stormen. Eller måske vil antal indlagte de kommende uger falde så meget, at den ekstra smitsomme variant af coronavirus, B117, aldrig for alvor kommer til at true med at bringe hospitalerne i knæ. Ingen ved det.

Men de to regioner, der huser over halvdelen af landets indlagte coronapatienter, ruster sig til det værst tænkelige scenarie: En høj tredje bølge af epidemien som følge af en virusvariant, der er 50 procent mere smitsom end dem, vi hidtil har kendt.

»Vi håber på en yderligere stabilisering og fald i antal indlagte de kommende uger, og så sætter vi den ekstra kapacitet i værk, så vi er bedst muligt forberedte, hvis antal indlagte stiger voldsomt om en måneds tid eller halvanden. Det er klart, at vi er nervøse«, siger speciallæge Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Over hele landet er antal indlagte coronapatienter faldet de seneste dage. Mandag blev et foreløbigt toppunkt nået for hele epidemien med 964 indlagte, nu er der over 100 færre indlagt. Det er »vi glade og taknemmelige for«, siger Leif Panduro Jensen, der oplyser, at regionens hospitaler har 151 coronapatienter, heraf 25 på intensiv.

»Det så meget dramatisk ud mandag morgen, hvor vi havde 181 indlagte, fordi der var kommet 40 nye patienter ind hen over weekenden. Vi forberedte os på, at det ville gå helt amok, og var overraskede over det, for vi havde ikke kunnet se det i smittetallene noget tid inden. Heldigvis faldt tallet i dagene derefter«, siger han.