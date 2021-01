Guide: Sådan arbejder du hjemme uden smerter

FOR ABONNENTER

D et er nemt at mærke, når hjemmearbejdet giver dig smerter, og dine skuldre føles stenhårde, nakken er stiv, eller armene gør ondt. Det er til gengæld straks sværere at mærke præcis, hvad du har gjort galt. Og ifølge eksperterne er der oftest ikke en enkelt, men mange årsager, hvis du får ondt i kroppen af at arbejde hjemme.

Den mest oplagte handler om, at det er en fundamentalt anden hverdag at sidde derhjemme, og det kræver en større indsats at få bevæget sig.

»Der er meget mere bevægelse i en hverdag på et kontor. For det første skal man derhen, og det kræver, at man skal gå ud til bilen, cykle eller gå hen til bussen. Og når man er på kontoret, bevæger man sig rundt, når man henter kaffe, skal til møde eller i kantinen. Det er bevægelser, som vi ikke tænker over, men som sørger for, at vi ændrer vores arbejdsstillinger«, siger Tina Lambrecht, der er formand for Danske Fysioterapeuter.

»Når man sidder derhjemme, er kaffen lige ved siden af, og man skal ikke gå til møder. Det giver alt i alt mindre bevægelse og mange timer, hvor man sidder i den samme stilling«.