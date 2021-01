Smitteopsporing i andet led: Kun med kontakternes kontakter bliver den effektiv

Fakta

Selvisolation for smittede og nære kontakter

Personer, der er smittet med covid-19, skal ifølge myndighederne isolere sig. Det betyder, at de skal blive hjemme og ikke må have kontakt med medlemmer af deres egen husstand. Kan det ikke lade sig gøre i hjemmet, har de mulighed for at komme på coronahoteller, som kommunerne stiller til rådighed. Isolationen kan brydes efter 48 timer uden symptomer.

Nære kontakter til smittede skal også gå i selvisolation. De har dog ikke mulighed for at komme på coronahotel. Nære kontakter opfordres til at lade sig teste to gange, henholdsvis fire og seks dage efter sidste kontakt med den smittede. De kan bryde isolationen, hvis den første test er negativ.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

