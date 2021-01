Bente Klarlund: Lad os mødes ude i det fri, hvor risikoen for smitte er minimal

Statsministeren sagde på en pressekonference, at vi ikke skulle gå ud, men fik så senere sagt »gå en tur med dine venner«. Denne sidste henkastede bemærkning er særlig vigtig. Der er nemlig en dobbeltgevinst at hente ved at være udendørs: mindre smitte og mere samvær, som professor Thorkild I.A. Sørensen og civilingeniør Christian Michel Sørup gør os kloge på i en artikel i Altinget.

Smitten spredes stort set ikke udendørs, hvis man undgår tæt fysisk kontakt. De fleste smittes da også indendørs. Er der mange om at indånde den samme luft, øges risikoen ikke bare for smitte, men også for, at man bliver alvorligt syg, hvis man bliver smittet. Jo længere tid vi er sammen indendørs, jo mere risikabelt er det.

En smittet person, der taler, synger, råber, griner eller hoster, sender virusholdige dråber ud i luften, der når 1-2 meter væk, før de lander. Rammer dråberne andre i ansigtet, kan de let komme indenbords. Lander dråberne på de flader, som andre rører ved, kan virus føres op til ansigtet med fingrene og ad den vej indenbords. De gode råd om at vaske, spritte og holde afstand giver mening. Men alt tyder på, at der også kan smittes via små virusholdige partikler, der svæver længe rundt i luften på samme måde som røg. Denne form for smitte kan give anledning til de såkaldte supersprederbegivenheder og kan måske forklare alvorlige coronatilfælde trods overholdelse af alle restriktioner. Vi spritter og spritter, men forsømmer fokus på udluftning og udendørs ophold.