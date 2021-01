Spørg Bente Klarlund: Pulsen er høj hele tiden, når jeg løber

Carl Peder Knudsen: Jeg er 69 år. Jeg vejer 78 kg og er 184 cm høj. Normalt styrketræner jeg og spinner på mit træningssted to gange om ugen og supplerer med at løbe en til to gange ugentligt. Men det er lukket nu, så det bliver til tre løbeture om ugen på godt 7 km.

Jeg løber på ca. 6.15 minutter per km og føler, at jeg løber til, men jeg har det fint bagefter og imens. Mit nye pulsur viser, at jeg det meste af tiden ligger i højeste pulszone og med en ret høj puls. Rummer det en risiko at træne oppe i det niveau? Jeg vil jo nødig pludselig ligge der med hjerteproblemer?

Bente Klarlund Pedersen: Du medsender en udskrift, der viser, at du i gennemsnit løber med en puls på 143, mens din maksimale puls er 174. Du fortæller, at du har det fint, og jeg går ud fra, at du ikke har en hjertesygdom og ikke får brystsmerter, når du løber.

Jeg synes, det hele lyder meget fint. Du løber med en intensitet, varighed og hyppighed, der betyder, at du stimulerer din kondition. Det er glimrende. Bliv endelig ved. Og suppler gerne med styrketræning derhjemme.