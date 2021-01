Kontakttal på 0,9 er dårligt nyt, siger Heunicke: Smitten skal » væsentligt længere ned«

Selv om kontakttallet er faldet, så ligger det stadig for højt.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Han henviser til, at kontakttallet senest er blevet beregnet til 0,9 mod 1,0 ugen før. Det vil sige, at ti smittede i gennemsnit når at smitte ni andre.

Tidligere er det dog blevet beregnet, at kontakttallet skal reduceres til 0,8 eller lavere for bedre at kunne håndtere spredningen af en ny virusvariant. Det er den, der især har ramt England hårdt, og som går under navnet B117.

»SSI har beregnet kontakttallet. Dårligt nyt: Det falder slet ikke nok, når den engelske variant B117 spredes i DK. Kontakttallet er 0,9«.

»Det er alt for højt, skal væsentligt længere ned, inden den eksponentielt smitsomme variant tager over i februar. Lad os gøre det«, skriver ministeren i sit tweet.

ritzau