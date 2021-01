Forskere kan fremme karrieren ved at gemme deres resultater

Forskere kan af hensyn til deres egen karriere have en interesse i at tilbageholde resultaterne af deres arbejde. Det medvirker til konflikter, som når Rigshospitalet endnu ikke vil frigive konklusionerne af en undersøgelse, der viser, hvor nøjagtige hurtigtests for covid-19 er.

Den praksis møder kritik fra blandt andre Lars Bjørnshauge, stifter af og direktør for Directory of Open Access Journals, et register over videnskabelige tidsskrifter, som giver fri adgang til forskningsresultater. Han fremhæver, at forskernes interesse nogle gange er den direkte modsatte af offentlighedens.

»Hvis forskerne har artikler fra de mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter på deres cv, er der større chance for, at de får forskningsbevillinger, næste gang de søger. Det øger også deres chance for at få stillinger som professorer og overlæger«, forklarer han.