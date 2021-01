Eksperter: Her er Danmarks mulige veje til en god genåbning

Send de mindste børn fra 0. til 4. klasse tilbage i skolen som den allerførste lempelse af coronarestriktionerne, men hold for guds skyld alle barer og værtshuse lukket lang tid endnu.

De to pointer stikker frem som de klareste i et netop afleveret bud fra regeringens ekspertgruppe på, hvordan samfundet gradvist kan genåbnes, uden at coronasmitten kommer ud af kontrol. Dermed har eksperterne gjort de to ting lettere for politikerne at beslutte.

De færreste var nok på forhånd i tvivl om, at regeringen som den første lempelse ville sende de mindste børn tilbage i skolen, som de også var indtil jul. Dels fordi de mindste børn ikke udgør nogen nævneværdig motor i smittespredningen. Og dels – hvilket måske omvendt er noget overraskende – fordi de hjemsendte små børn er det tiltag, der har den største negative påvirkning på samfundsøkonomien, vurderer ekspertgruppen i rapporten.

Så svært vurderer eksperterne simpelthen, at de små børn gør det for forældre at tage på arbejde og arbejde effektivt i hjemmet.

De færreste har nok samtidig været i tvivl om, at barer og værtshuse på ingen måde vil være det bedste sted at lempe, når regeringen på baggrund af input fra sundhedsmyndighederne føler, at det er tiden at løsne coronabåndet om befolkningen og den nedlukkede nation.