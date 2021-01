Regnefejl fra Unicef: Danske babyer bliver alligevel ikke 102 år

Nyfødte danskere kan i gennemsnit forvente at blive 93,7 år gamle, viser et estimat fra FN-børneorganisationen Unicef. Dermed kan årets nytårsbørn formentlig forvente at leve længere end både deres forældre og bedsteforældre kommer til. Tidligere har Unicef ellers meldt ud, at danskere født i 2021 kunne forvente at blive 102 år, men organisationen oplyser nu, at man har fundet en betydelig regnefejl i sine egne forudsigelser af, hvor længe børn født over hele verden i 2021 i gennemsnit kan forvente at leve.

»Det er dybt beklageligt«, siger Unicef i en mail til Ritzau om historien, der blev omtalt af flere danske medier i begyndelsen af året.

I visse tilfælde har FN-organisationen regnet forkert med over 20 år. Det fremgår af en revideret liste over verdens forskellige lande.

Men selv om Danmark ofte placerer sig højt på statistikker over levevilkår, ligger 24 lande foran os på listen over forventet levealder. Således kan nyfødte i lande som Australien, Schweiz, Frankrig, Sydkorea og Spanien forvente at leve længere end i Danmark.

Fakta Forventet levetid Se her, hvor børn født i 2021 forventes at leve længst: Hongkong: 100,2 år. Macao: 99,4 år. Sydkorea: 99,4 år. Singapore: 98,3 år. Malta: 98,1 år. Guadeloupe: 97,1 år. Maldiverne: 96,5 år. Japan: 96,1 år. Spanien: 95,8 år. Frankrig: 95,1 år. Taiwan: 94,9 år. Italien: 94,9 år. Schweiz: 94,8 år. Israel: 94,8 år. Australien: 94,6 år. Tyskland: 94,6 år. Chile: 94,5 år. Costa Rica: 94,3 år. Grækenland: 94,3 år. Qatar: 94,2 år. Kilde: Unicef Vis mere

Til gengæld placerer Danmark sig omtrent side om side med vores nordiske naboer.

Nyfødte i Sverige, Norge og Finland kan således i gennemsnit forvente at blive henholdsvis 93,5, 93,3 og 93,6 år gamle ifølge Unicef.

Gennemsnitslevetid på 82 år

Unicef anslår, at der over hele verden vil blive født omkring 140 millioner børn i 2021. Det anslås, at de tilsammen vil få en gennemsnitlig levealder på 82 år.

»De børn, der bliver født i dag, kommer ind i en verden, der ser helt anderledes ud end for et år siden«, siger Unicefs direktør, Henrietta Fore, med henvisning til coronapandemien, der har medført en global økonomisk nedtur, stigende fattigdom og voksende ulighed.

»Et nyt år bringer muligheden for at gentænke verden. Børn født i dag kommer til at arve den verden, vi bygger til dem«, tilføjer hun.

I bunden af Unicefs liste over forventet levealder ligger lande som Tchad og Den Centralafrikanske Republik. Her forudses en forventet levealder for årets nyfødte på omkring 61 år.

ritzau