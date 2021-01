Antallet af indlagte coronapatienter falder. Men de mest syge er stadig på hospitalerne

De næste uger gælder det om at skabe plads i sengene på hospitalerne til en situation, hvor den nye, mere smitsomme variant af coronavirus breder sig med en sådan hast, at sygehusene vil opleve et nyt stort rykind fra anden halvdel af februar og frem.

Men antallet af indlagte falder desværre for langsomt, og især på de intensive afdelinger har tallet været på et højt niveau flere uger, lød det fra en bekymret direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, på et pressemøde onsdag aften.

Han pegede selv på følgende årsag til, at det går langsommere end håbet med at få banket det samlede indlæggelsestal ned.