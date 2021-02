Spørg Bente Klarlund: Hjælper Botox mod kolde, hvide fingre?

Inge: Jeg er sidst i 50’erne og har i mindst 20 år været plaget af Raynauds syndrom – altså hvide fingre i kolde omgivelser – og det bliver værre og værre, som årene går. Jeg er udredt, og der ligger ingen sygdom til grund for lidelsen. Det begynder allerede ved temperaturer under 10 grader, hvis der samtidig er vind, og jeg kan ikke længere bade i de danske have om sommeren, medmindre vandet er over 22 grader – og det hører jo til sjældenhederne selv i disse klimaforandringstider.

Nu har en veninde læst, at man kan behandle Raynaud med Botox. Ved du, om behandlingen virker, og hvis ja, hvor meget og hvor ofte skal man behandles for at sikre et godt resultat?