Epidemien er trykket helt i bund. Nu kommer der et pres for at genåbne

Knap var det nye år skudt i gang, før statsminister Mette Frederiksen 5. januar slog en dyster tone an på grund af en ny virusvariant, der er omkring 50 procent mere smitsom end dem, vi hidtil har bokset med, og som spreder sig herhjemme efter at have skabt kaotiske tilstande på hospitaler i England og Irland.

»Hvis vi ikke lykkes med at forsinke mutationen, så vil den medføre flere indlæggelser på sygehusene. Flere alvorlige sygdomsforløb. Flere vil risikere at dø, og vores sundhedsvæsen vil komme under et endnu større pres, end det allerede er«.

»Derfor er vi igen i en rigtig alvorlig situation«, sagde regeringschefen og sænkede forsamlingsforbuddet til fem personer og opfordrede os alle sammen til at se så få som muligt og aflyse alle aftaler, der kan aflyses.

Spørgsmålet er så, hvordan det ser ud her to uger senere? Hvis man sammenligner de aktuelle tal med de mulige scenarier for udviklingen, som Statens Serum Institut lagde frem 5. januar, står det klart, at ingen havde drømt om, at vi allerede nu ville stå i en så fordelagtig situation. Det såkaldte kontakttal er beregnet til 0,6. Det er bedre end selv i det mest optimistiske scenarie, som SSI havde fantasi til at forestille sig. Tallet betyder kort sagt, at epidemien ganske som i foråret 2020 er ved at blive kvalt. Vi har så lidt kontakt med andre, at virus kæmper desperat for at finde nye værter. Et kontakttal på 0,6 betyder, at 100 smittede giver virus videre til 60 andre i løbet af fem dage. Disse 60 smitter 36, som så igen smitter 22. Hvis det fortsætter, forsvinder epidemien over tid.

Også selve smittetallet er styrtdykket fra omkring 2.000 på årets første dag til 724 det seneste døgn, ligesom positivprocenten – antal smittede ud af 100 coronaprøver – er raslet ned til under eller omkring 1. Dertil kommer, at antallet af nye patienter, som bliver indlagt med corona dag for dag, også er dykket. Det sker dog med mindre hast end de øvrige tal, da der er en vis forsinkelse, som skyldes, at der går en til to uger fra påvist smitte, til at en del bliver så syge, at de må på hospitalet.