Heunicke afviser hurtig genåbning: Der er stor usikkerhed om B117, og tiden er ikke til at gamble

Det vil være direkte uansvarligt at sende de små elever tilbage på skolebænken nu, til trods for at spredningen af coronasmitte er trykket helt i bund. Det mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Han reagerer på opfordringer fra eksperter, der foreslår, at regeringen så småt tager hul på genåbningen af samfundet ved snarest at sende de mindste skolebørn tilbage i klasselokalerne. Den nuværende nedlukning gælder til og med 7. februar.

Eksperterne henviser til, at det såkaldte kontakttal er faldet til samme lave niveau som under forårets nedlukning, hvorefter skolerne kunne åbne. Kontakttallet er målt til 0,6, hvilket betyder, at 100 personer smitter 60 andre, som så igen smitter 36 og så videre. For hvert led i smittekæden – omkring fem dage – bliver der færre med corona, og fortsætter udviklingen, går epidemien i sig selv.