»Epidemikurven er knækket markant«, men Danmark fastholdes på højeste risikoniveau

Der er stadig den højst mulige risiko for, at hospitalerne i hele landet bliver overvældet af covid-syge danskere. En ny vurdering fra myndighedernes Indsatsgruppe for Covid-19-håndtering fastholder den højrøde vurdering af, at landet er i risikoniveau 5. Det skyldes den muterede, britiske virusvariant B117, der er ekstra smitsom.

Risikovurderingen er endnu ikke er offentliggjort, men Politiken er i besiddelse af den.

Den konstaterer, at epidemien i sidste uge gik den rigtige vej på samtlige parametre, undtagen antallet af døde, som steg en smule til 203.

Til gengæld faldt antallet af nye smittede med 38 procent i forhold til årets første uge. Antallet af tilfælde per 100.000 indbyggere, også kaldet incidensen, fortsatte derfor også sit fald og er nu på landsplan nede på 120. Det er stadig meget højt, men i to regioner, Midtjylland og Syddanmark, er incidensen nu under 100.