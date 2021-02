Alder behøver ikke at være en hindring – se bare Joe Biden

Det er et højtideligt øjeblik i vores familie, da Joe Biden bliver indsat som præsident. Vi sidder i køkkenet med fjernsynet tændt. Børn og ikke mindst børnebørn insisterer på, at det er en begivenhed, de altid vil huske. Karl på 10 år fotograferer og filmer Biden, mens præsidenten aflægger ed.

Mere end én politisk kommentator har kaldt Biden den rette mand på posten netop nu. Der er imidlertid også mere end én bekymret røst, der peger på, at den nyvalgte præsidents alder er et problem. Mit ærinde er ikke at bidrage til klicheen om den ældres erfaring som modvægt til ungdommens vovemod, men jeg er optaget af, at vi bliver mere og mere forskellige, jo ældre vi bliver, ikke mindst hvad sundheden angår.

Når vi ser på en gruppe 60+-årige, vil der være nogle, der ser ældre ud end deres alder, og nogle, der ser yngre ud. Nogle begynder at skrante tidligt. De døjer med sygdom, dropper tidligt ud af arbejdsmarkedet og får brug for medicin og pleje. Men mange er raske i en høj alder, og deres helbred begrænser dem ikke. De kan fortsat arbejde, bidrage til samfundet og have et godt og rigt liv.