Mens plejepersonale venter: Danske hospitaler kviktester deres frontpersonale

En lang række danske hospitaler er af egen drift gået i gang med at screene sygeplejersker og læger med daglige kviktests.

Skridtet har de valgt at tage for at undgå smitte blandt frontpersonalet, alt imens personalet i ældre- og plejesektoren og kommunerne har efterlyst klar vejledning og kapacitet til at kvikteste fra Sundhedsstyrelsen og regionerne.

På Aarhus Universitetshospital i Skejby har personalet på infektionsmedicinsk afdeling i efterhånden mange uger dagligt været screenet for coronavirus gennem kviktests. Den ledende overlæge, professor Lars Østergaard, oplyser, at afdelingen har indkøbt i alt 5.000 kviktests.