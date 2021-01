»Det er helt idiotisk«: Erhvervsliv frygter at blive lagt ned af to uger lang karantæne

Ulf Bech Christensen, stifter af og direktør for laboratorievirksomheden Pentabase, blev så vred, da han i sidste uge læste Sundhedsstyrelsens nye, midlertidige retningslinjer for nære kontakter, at han skrev en mail til styrelsens direktør, Søren Brostrøm.

»Hvis I fastholder jeres unuancerede udmeldinger, kan jeg blive nødt til at anbefale mine virksomhedskunder IKKE at blive testet for den engelske variant«, stod der blandt andet.