Medicinalboss: Derfor får briterne alle deres vacciner, mens EU-landene må vente

Få dage før endnu en vaccine mod covid-19 ventes godkendt i EU, er unionen og medicinalfirmaet AstraZeneca endt i et offentligt slagsmål.

Det svensk-britiske selskabs vaccine ses som en af hjørnestenene i EU’s vaccinationsplan, men selskabet kom forleden med den kedelige besked, at det kun kan levere 31 millioner doser til EU-landene i 1. kvartal og ikke 80 millioner, som ellers var forventningen, på grund af problemer med at skrue op for produktionen på to fabrikker i Holland og Belgien. Det svarer til en reduktion på godt 60 procent af det lovede antal vacciner til EU i første kvartal og ramte som en håndgranat ind i den i forvejen ophedede debat om EU’s vaccinestrategi, der er blevet kritiseret for at være alt for sløv.

EU-Kommissionen har krævet, at selskabet lever op til sine forpligtelser over for unionen, som har skudt millioner af euro ind i det svensk-britiske selskabs vaccineudvikling, men i et større interview i den italienske avis La Republica afviser Astra Zenecas topchef, Pascal Soriot, at selskabet kan gøre mere, end det allerede gør.