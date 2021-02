Spørg Bente Klarlund: Er det egentlig sundt at hoppe i det iskolde hav om vinteren?

Hans Hannibal: En af mine venner på 71 år cykler og løber terrænløb. Forleden dag, da temperaturen var minus 2 grader, var han først ude og løbe 3 kilometer – og derefter sprang han i Øresund, der havde en temperatur på 1 grad.

Kan det virkelig være sundt at springe i så koldt vand, mens man er varm og svedig? Jeg synes det ikke, men det kan jo skyldes, at det ikke ligefrem tiltaler mig.





Bente Klarlund Pedersen: Der er ingen grund til at tro, at en hård løbetur inden det kolde bad skulle være særlig usundt. Jeg forstår dog godt dine betænkeligheder, hvad angår det iskolde vand. Jeg løb min morgentur på Bornholm i sidste weekend. Det var så koldt, at jeg måtte afkorte turen, vandpytterne var frosset til is, og jeg gøs over de store kolde vandmasser, der slog op om kajen, mens vinterbaderne kastede sig i bølgerne.

Kan det virkelig være sundt? Der er ikke forsket meget i det, men muligvis styrker vinterbadning immunforsvaret og forebygger type 2-diabetes.