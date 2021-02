Kristian Jensen på 92 år: Lad en i frontlinjen få min plads i vaccinationskøen

Mange tænker længselsfuldt på, hvornår det bliver deres tur til at blive vaccineret mod corona. Kronisk syge vil vide, hvilken gruppe de er i og erhvervsorganisationer efterlyser, at eksportmedarbejdere kommer frem i køen.

Lænet op ad sit skib står 92-årige Kristian Jensen i frosten og solen på Dragør Havn. Han har en noget anden tilgang: »Jeg er gammel soldat, så jeg ved, at man skal sikre dem i frontlinjen. Derfor siger jeg: »Værsågod, tag min plads i vaccinationskøen«. Giv den til en sygeplejerske eller en læge. Dem, som skal passe på os«.

Faktisk mener han, at alle ældre burde have den mulighed. At vente med at tage imod vaccinen og i stedet overdrage den til en sygeplejerske, en læge eller en anden af »coronakrigens forsvarssoldater«. Det kunne også være en politibetjent eller en brandmand.

»Det betyder noget at gøre noget for andre. Jeg tror, at mange ville rette ryggen: Jeg er godt nok en gamling, som ikke kan bruges til ret meget, men det her kunne være en del af min kampindsats«.