Hanne droppede Rigshospitalet: »Jeg havde hørt alt for mange ulykkelige historier om folk, der ventede på at få en ny nyre der«

Da hendes nyrer for knap tre år siden svigtede så voldsomt, at der ikke var nogen anden udvej end at skrive sig på venteliste til transplantation, valgte hun med det samme at kvitte Rigshospitalet, som hun ellers hørte under, til fordel for sygehuset i Odense. Årsagen? Ventelisten dér var på få måneder til forskel fra flere år på Rigshospitalet.

