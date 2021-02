»Godt gået«: Kontakttallet er faldet til 0,7

Efter at kontakttallet i sidste uge var opgjort til 0,8, er det i denne uge opgjort til 0,7, oplyser Heunicke.

Kontakttallet er senest beregnet til 0,7. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Dermed er kontakttallet faldet i forhold til for en uge siden, hvor det blev opgjort til 0,8.

Med et kontakttal på 0,7 vurderes epidemien at være aftagende. Det hænger sammen med, at ti smittede i gennemsnit ventes at give smitten videre til syv andre.

Kontakttallet på 0,7 er beregnet ud fra alle smittetilfælde. Det vil sige, at det er overordnet og også inkluderer mere smitsomme varianter af coronavirusset.

I sit tweet skriver sundhedsminister Magnus Heunicke, at kontakttallet »ligger stabilt lavt«, og at det er »godt gået«.

B117 forventes at udgøre 80 procent af tilfældene i marts

Det er nemlig vanskeligt i en situation med en mere smitsom variant, lyder det fra Magnus Heunicke med henvisning til den britiske coronavariant B117.

»Seneste estimat viser, at B117 forventes at udgøre 80 procent af tilfældene i Danmark ved starten af marts, så hold fast«, skriver han i sit tweet.

I sidste uge blev kontakttallet for den britiske coronavariant isoleret set opgjort til 1,07, og dermed var det i vækst.

Med et kontakttal på 1,07 ville 100 smittede i gennemsnit nå at give smitten videre til 107 andre.

Sundhedsministeren oplyser i sit tweet ikke, hvad kontakttallet for den britiske variant er opgjort til i denne uge.

Den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der fra 14. november til 25. januar er fundet 1047 tilfælde, hvor en person i Danmark har været smittet med varianten B117.

Det er dog ikke alle positive coronaprøver, der er blevet undersøgt for, om den smittede har været smittet med B117.

Derfor kan der være smittetilfælde med den mere smitsomme variant, der ikke er blevet registreret.

Ritzau