Knaphed: Vaccinationskøen rejser etiske dilemmaer

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er to grundlæggende etiske principper bag udrulningen af vaccine mod covid-19 i Danmark.

Der er det, Sundhedsstyrelsen kalder et ’solidaritetsprincip’; at de ældste og dermed mest sårbare bliver vaccineret først. Og dernæst et ’reciprocitetsprincip’ eller ’noget for noget’, som Thomas Søbirk Petersen, professor i etik på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, beskriver det.

»Det betyder, at vi beskytter dem, som udsætter sig for ekstra fare ved at hjælpe andre. De kommer frem i køen, det gælder eksempelvis sygehuspersonale«.

Der har ikke været meget diskussion om de første to principper, men derefter bliver det sværere, forklarer Thomas Søbirk Petersen.

»Når de mest oplagte er vaccineret, kan man diskutere, hvem de næste skal være. Så skal man nytteetisk overveje, hvordan man distribuerer vaccinerne, så man får mest muligt livskvalitet«.