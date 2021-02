Kapitel 3: Dødssyge patienter kan være klare i hovedet til det sidste

Sammen med en sygeplejerske styrtede Sara Jespersen mod isolationsstuen. Ingen af dem må gå ind, før de er iført værnemidler, så det første, hun gjorde, var at hjælpe sygeplejersken med at få kittel, maske, visir og handsker på, så hun kunne gå igennem slusen, hvorefter hun selv gentog processen og åbnede døren til stuen. Patienten var bleg, men stadig i live. Men der var ikke mere at gøre. Det var umuligt at rejse hans iltmætning igen efter det voldsomme dyk. Kroppen kunne ikke optage ilten, uanset hvor meget de skruede op.

