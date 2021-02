Kapitel 6: Bo Kristensen er vågnet efter en månedlang søvn. Han føler sig underligt tom. Men glæder sig til at nyde en iskold pilsner

Den tidligere lufthavnsarbejder siger, at han nok tog for let på corona. Indtil smitten ramte ham selv. Han funderer over, hvad der skete med tiden, mens han var i kunstig koma. Nogle tanker stikker så dybt, at han ikke er nået til dem.