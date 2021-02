Udskældt firma lover at rette op på hygiejneproblemer på testcentre

I weekenden landede regionerne en aftale med to private leverandører, som fremover skal kvikteste borgere i hele landet for coronavirus. Tidligere har Falck håndteret opgaven, men SOS International A/S og Carelink A/S vandt udbuddet om at teste, og allerede mandag åbnede de nye centre.

Opstarten har dog været præget af problemer, og torsdag rettede regionerne så en skarp kritik mod SOS International, som står for kviktestningen i fire ud af landets fem regioner.

»Vi har fået rapporteringer om problemer med hygiejnen på flere af de nye testcentre – simpelthen problemer med afspritning og korrekt brug af de værnemidler, man skal bruge i testcentrene. Desuden hører vi om problemer med, hvordan man går ind og ud af de nye testcentre. Der er flere steder, hvor selskabet på baggrund af kontrakten har lavet pop-up-centre, men adgangsforholdene er ikke helt på plads endnu«, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff, der lørdag underskrev kontrakterne på vegne af regionerne.

Anders Kjærulff fortæller, at regionerne har hørt om problemerne på teststederne fra almindelige borgere og fra sundhedspersonale, som har været forbi teststederne. På den baggrund havde regionerne klokken 12 i dag indkaldt SOS International til et møde for at tale om håndteringen af problemerne.

Efter mødet lyder meldingen fra koncerndirektøren i Region Midtjylland, at SOS International er »opmærksomme på, at der er nogle problemer, og deres håndteringsplan peger i den rigtige retning, men der skal strammes op«.