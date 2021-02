Forening til patienter: Skift hospital, hvis du hører til Riget og skal have ny nyre

Nyresyge, der bliver skrevet på venteliste til at få en transplantation på Rigshospitalet, må indstille sig på at vente meget længere på at få en ny nyre end patienterne på Danmarks to andre transplantationscentre i Odense og Aarhus.

Den præcise ventetid kan ikke gøres op, fordi det er tilfældigt, hvornår der er et godt match i blod- og vævstype mellem donor og modtager. Men ifølge Nyreforeningen, som anbefaler at skifte hospital, hvis man hører til Rigshospitalet, er det almindeligt, at patienter i Odense og Aarhus får en ny nyre inden for et år. På Rigshospitalet kan der let gå to år.