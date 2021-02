Den smitsomme, alvorlige coronavariant B117 spreder sig hastigt

Det er ene og alene risikoen for ukontrollabel, hastig smittespredning fra den mere smitsomme, måske mere dødelige coronavariant B117, der først blev opdaget i England i december, der er årsag til, at det meste af landet er lukket ned resten af måneden.

For trods faldende smittetal, faldende antal nyindlæggelser, en lav positivprocent og et kontakttal, der indikerer, at den samlede epidemi er underafvikling, så er B117 dag for dag under hastig udvikling.

Det viser den seneste, ugentlige opgørelse fra Statens Serum Institut, der rummer en god og en dårlig nyhed.

Den dårlige nyhed er, at næsten hver femte positive coronatest nu viser smitte med B117.

I uge 3 var 12,8 procent af de positive stikprøveundersøgelser af coronatest med B117. I uge 4, den seneste opgjorte, er det 19,5 procent.