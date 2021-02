Spørg Bente Klarlund: Løbeturen kaster ikke 10.000 skridt af sig

Anna: Jeg bestræber mig på at gå 10.000 skridt om dagen (særligt lige nu med hjemmestudier og arbejde). Men et par gange om ugen løber jeg en tur. Til min overraskelse registrerer min sundhedsapp ikke mere end ca. 3.300 skridt (svarende til en distance på små 3,5 km), når jeg løber. Her får jeg pulsen godt op og kommer svedt hjem igen. Men er det mon nok med ’kun’ 3.000 skridt de dage, hvor jeg løber, eller skal jeg yderligere på de dage med løb forsøge at indhente de resterende 7.000 skridt?





Bente Klarlund Pedersen: Det er ikke nogen dårlig idé at tælle skridt. Statistisk set er det sådan, at jo flere daglige skridt, jo længere lever man. I et studie fra 2020 fulgte forskere 4.840 amerikanere over en tiårig periode. Forskerne kunne konstatere, at risikoen for tidlig død var 50 procent lavere blandt de deltagere, som gik 8.000 skridt dagligt, sammenlignet med dem, der gik 4.000 skridt dagligt.