Spørg Bente Klarlund: Hvor immun er man efter en omgang covid-19?

Karin: Nu, da jeg har været smittet med corona og er raskmeldt, har jeg dannet en masse gode antistoffer. Jeg læser, at man kan regne med at have antistoffer i op til 8 måneder. Jeg har også læst et eller andet sted, at der er højst 1 procent risiko for at blive smittet eller smitte andre igen.

Desværre oplever jeg også, at flere i min omgangskreds fortæller mig, at jeg da sagtens kan blive smittet og også smitte andre igen, selv om jeg mener det modsatte. Jeg har spurgt på Coronalinjen, som svarer, at man ikke har nogen forskning, der viser, at vi kan føle os mere sikre efter at have været smittet, og at jeg stadig kan gå rundt med virus i næse og svælg og stadig blive syg eller smitte andre.

Jeg har selvfølgelig tænkt mig fortsat at følge alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer, antistoffer eller ej, og jeg har også tænkt at lade mig vaccinere, når det bliver min tur, men jeg synes, det vil være rart at kunne sige, at jeg med meget stor sandsynlighed ikke smitter eller kan blive smittet. Så hvad er din holdning til det?