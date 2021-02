Professor advarer mod misforstået og farlig holdning: Sygeplejersker er bekymrede over bestemt vaccine

En sygeplejerske har i weekenden skabt debat om, hvorvidt danske sygeplejersker skal sige ja tak, hvis de bliver tilbudt en vaccine fra den svenskbritiske medicinalvirksomhed AstraZeneca.

»Så længe effekten ikke har vist sig at være lige så god som Pfizers og Modernas vaccine, så har jeg tænkt mig at takke nej. Sundhedspersonale skal ikke nøjes – de skal have den mest effektive vaccine, så de kan passe deres job«, skrev sygeplejersken Christina Alstrup i en lukket gruppe for 7.000 sygeplejersker på Facebook ifølge BT.

Dansk Sygeplejeråd har fået flere henvendelser fra sygeplejersker, der ligesom Christina Alstrup ikke vil have vaccinen fra AstraZeneca, og derfor kræver formanden for Dansk Sygeplejeråd nu svar fra myndighederne.

»Vi har sagt hele tiden, at sundhedsmyndighederne må stå på mål for vaccinerne. Nu begynder alarmklokker at ringe rundt omkring i verden om AstraZenecas vaccine. Derfor spørger vi igen myndighederne: Skal vores medlemmer sige ja til vaccinerne? For man skal jo ikke give os de vacciner, hvis det viser sig, at de ikke dækker. Vi taler om sundhedspersonale, der i kraft af deres arbejde er i størst risiko for at møde smittede med en eller flere varianter af covid-19. Det er jo ikke alene medarbejderne, men hele sundhedsvæsenet det risikerer at påvirke, hvis sygeplejersker og andre sundhedsfaglige bliver syge«, skriver Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd i en mail til Politiken.

Hun har ikke haft mulighed for at stille op til et mundtligt interview og vil ikke svare på Politikens spørgsmål om, hvilke problemer der er ved AstraZenecas vaccine, da »Dansk Sygeplejeråd jo ikke har den faglige ekspertise til at vurdere vacciner«.