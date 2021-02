Politikere vil undersøge sagen til bunds: Det kan ikke være rigtigt, at Rigets patienter skal vente så længe på nyretransplantation

Det er dybt urimeligt, når nyrepatienter øst for Storebælt med behov for en transplantation i gennemsnit må vente omkring to år på at få en ny nyre, mens patienter vest for Storebælt typisk venter under et år. Det fastslår flere sundhedsordførere, efter at Politiken forleden beskrev den markante forskel mellem landsdelene.

Socialdemokraternes sundhedsordfører vil bede sine kolleger i Folketingets Sundhedsudvalg skrive under på en fælles opfordring til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at få undersøgt sagen til bunds.

»Vi er nødt til at vide, hvad udfordringen er, før vi kan gøre noget ved skævheden. Det nytter ikke noget, at vi kun er gode til den her disciplin i halvdelen af landet. Det skal vi være i hele Danmark«, siger Rasmus Horn Langhoff (S) og hæfter sig ved det positive i, at man lader til at have knækket koden i Vestdanmark. Så må den også kunne knækkes i Østdanmark.

Som Politiken fortalte i lørdags, så har Rigshospitalets kirurger i årevis ikke været i stand til at holde trit med kollegerne på landets to andre transplantationscentre i Aarhus og Odense, når det gælder antallet af gennemførte nyretransplantationer, og derfor er ventetiden på at få en ny nyre ofte væsentligt længere for sjællandske nyrepatienter.