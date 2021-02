Overlæge havde håbet på lavere tal: Yderligere 470 er testet positive for corona

Det seneste døgn er 470 personer testet positive for coronavirus.

Det viser den seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

De 470 positive tilfælde er fundet blandt 129.002 coronaprøver. Det vil sige, at 0,36 procent af prøverne har været positive.

Testresultaterne fra SSI dækker over de såkaldte pcr-test, som regionerne står for at udføre. Det er de test, hvor man bliver podet i halsen.

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospital, siger, at det ser positivt ud, men hun havde håbet, at smittetallene var lavere.

»De går i den rigtige retning. Men det er stadig lidt generende at se den smittespredning, der trods alt stadig foregår. 470 bekræftede tilfælde er stadig for mange«.

»Heldigvis er der ikke så mange, der bliver indlagt med diagnosen, og det håber vi heller ikke, der kommer. Forudsætningen for, at vi ikke får nogen ind på hospitalerne, er, at der ikke foregår for meget ude i samfundet«, siger hun.

Antallet af patienter, der er indlagt med coronavirus, er senest opgjort til 370. Det er én færre på et døgn. Senest antallet af coronaindlagte var så lavt, var 11. december sidste år.

Ud af de 370 indlagte ligger 74 på en intensivafdeling. Og af dem får 51 hjælp til at trække vejret af en respirator. De to tal er blandt de laveste i flere uger.

Yderligere 11 personer, der har været smittet med virusset, er døde. Dermed er i alt 2.255 smittede døde siden midten af marts sidste år.

