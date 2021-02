»Vi er utroligt glade«: Unges daglige cigaretforbrug er knækket

Dyrere smøger og røgfri skoletid samt en række andre rygerindgreb haft den ønskede effekt. På tre år er andelen af 18-19-årige, der ryger dagligt, faldet fra 12 til 6 procent.

Det viser nye tal fra Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens tilbagevendende undersøgelse ’Røgfri Fremtid’.

Tendensen for de 14-17-årige er den samme. Men de ældre rygere har særligt fokus, fordi de i højere grad forbliver rygere.

»Vi er utroligt glade over, at de unges daglige cigaretforbrug er knækket. For halvdelen af dem, der begynder at ryge fast, vil dø af det på den ene eller anden måde«, siger Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelser viser, at de fleste rygere begyndte inden 18-års alderen. Derfor er der grund til at fejre, at færre unge overhovedet begynder for alvor, siger Jette Jul Bruun, underdirektør i TrygFonden.

Ifølge tal fra dagligvarehandlen.dk faldt salget af cigaretter i danske butikker i 2020 markant fra året før.

Coop solgte 20 procent færre cigaretter i 2020 end i 2019, og Salling Group solgte ti procent mindre.

Røgfri miljøer samt skjulte og dyrere cigaretter har hjulpet

»For nogle år siden så vi en trist stigning i unges rygning. Men det har gjort en kæmpe forskel, at alle fra politikere, fagfolk, virksomheder og organisationer har stået sammen om en stribe tiltag«, siger Mette Lolk Hanak.

Hun fremhæver, at røgfri skoletid, røgfrit idrætsliv og tobak gemt væk ved butikskasserne har lagt låg på de unges røgskyer.

Desuden satte politikerne sidste forår prisen på en pakke cigaretter op til 55 kroner.

I december 2020 vedtog et bredt politisk flertal desuden en ’National handleplan mod børn og unges rygning’’. Den gør blandt andet røgfri skoletid og tobak under disken obligatorisk fremover.

»Men selv om det går den rigtige vej, er der ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi helmer ikke, før forbruget er langt længere nede«, siger Mette Lolk Hanak fra Kræftens Bekæmpelse.

Sammen med TrygFonden startede Kræftens Bekæmpelse i 2017 partnerskabet ’’Røgfri Fremtid’’. Målet er, at ingen børn og unge ryger efter 2030.

ritzau