Stor usikkerhed får myndigheder til at fastholde højeste risikoniveau

Trods dalende smittetal over det meste af Danmark og i næsten alle aldersgrupper holder de danske coronamyndigheder fast i, at vi lige nu er på det absolut højeste risikoniveau 5.

Det sker til trods, at antal daglige smittetilfælde er på et marginalt niveau i forhold til i december, hvor epidemien toppede med over 4.000 daglige smittetilfælde. Det seneste døgn er der til sammenligning fundet omkring 500 coronapositive borgere.

Antal indlæggelser er dalet markant fra topniveauet på knap 1.000 i starten af januar og er omkring 350 i dag. Den såkaldte incidens - antal smittede den seneste uge (uge 5) per 100.000 indbyggere - var 53, mens den i ugen før jul var 408.

Det fremgår af varslingssystemet for corona, at »risikoniveau 5 afspejler, at der er udbredt smitte i store dele af samfundet, at sundhedsvæsenet er presset, og at der er risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges«.

Sådan er virkeligheden i Danmark ikke i øjeblikket, fremgår det af den nye risikovurdering. Stik modsat faktisk, hvis man ser på sygehusene. Myndighederne skriver således, at hvis den nuværende positive udvikling varer ved, kan sygehusene genoptage nogle af alle de aktiviteter, som har været aflyst de seneste uger og måneder. Det gælder operationer og andre behandlinger samt kontroller, som er blevet aflyst i hobetal for at reservere plads og mandskab til at behandle covidpatienter.

Men myndighederne vælger at fastholde risikoniveau 5 på grund af coronavarianten B117.

»På baggrund af usikkerheden om udviklingen i B.1.1.7, som forventes at være den dominerende variant fra medio/slutning af februar, fastholdes risikoniveauet på niveau 5 på landsplan og i alle regioner«, står der i risikovurderingen.

Tredje bølge?

Om B117 står der dog også, at den med et kontakttal på 0,99 ikke er i vækst i øjeblikket, hvilket kædes sammen med nedlukningen og »den intensiverede kontaktopsporing«.

Det står dog også klart, at myndighederne sejler på ukendt farvand og ikke har nemt ved at vurdere, hvor alvorlig situationen egentlig er lige nu.

»Den nuværende situation og den videre udvikling er fortsat forbundet med stor usikkerhed og dækker over modsatrettede signaler og tendenser. Det gør det vanskeligt at beskrive risikosituationen entydigt«, står der.

På den ene side er det samlede kontakttal steget til 1, men på den anden side falder smittetal, det daglige antal nye indlagte og det samlede antal indlæggelser, hvilket ifølge vurderingen taler for at sætte risikoniveauet ned. Omvendt forventes B117 stadig at blive dominerende i løbet af februar, hvilket kan føre til en stigende epidemikurve, da den vurderes at være omkring 50 procent mere smitsom.

Den nye vurdering kommer, samtidig med at der er opstået debat om, hvorvidt man kunne tage hul på lokale genåbninger i stedet for at vente og udrulle en genåbning af hele landet. Der er kommuner - særligt små øer - hvor der ikke har været en eneste smittet den seneste uges tid, ligesom der f.eks. i Region Midtjylland er halvt så mange smittede som i hovedstadsregionen.

Epidemiolog og pandemiforsker Lone Simonsen fra RUC vurderer, at det er fornuftigt, at indsatsgruppen - der består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Justitsministeriet m.fl. - fastholder risikoniveau 5.

»B117 er ved at overtage, og kontakttallet kommer ret højt op over 1, selv om vi fastholder de restriktioner, vi har nu«, lyder det fra professoren.

I uge fem udgør den britiske variant foreløbig 27 procent af de undersøgte, positive prøver. Ugen før var andelen 20 procent, og yderligere en uge tilbage var det 13 procent.

Derimod er professor i virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, mere skeptisk.

»Formelt set er der vel ikke (grund til at fastholde niveau 5, red.), da der pt. ikke risiko for overbelastning af sundhedsvæsenet. Jeg forestiller mig, at man gør det af hensyn til usikkerheden omkring B117 og for at signalere, at vi stadig kan få en tredje bølge, inden vaccinernes effekt sætter ind«, skriver han i en sms.

Når man læser de tal, der gengives i risikovurderingen, er det nemt at blive optimistisk. Det fremgår, at selv om der stadig er »samfundssmittte«, så er der en tendens til, at der i stedet nu er lokale udbrud. Sådan var det også i august og september.

Bortset fra blandt de 25-29-årige falder antal smittede i alle aldersgrupper - og mest blandt de helt små børn og ældre over 80 år. Positivprocenten daler også, ligesom antal døde går nedad efter flere end 800 covid-relaterede dødsfald i januar.