Bente Klarlund: Stop brokkeriet! Det er ukonstruktivt og smitter

Jeg synes, det er for dårligt«, lyder det igen og igen, så man får indtryk af, at Ditte Gråbøls storhostende og kværulerende læserbrevsskribent fra tv-satireprogrammet ’Den gode, den onde og den virk’li sjove’ fra 90’erne er genopstået.

Det er for dårligt, at der er kø ved teststederne. Det er for dårligt, at de små skal i skole. Det er for dårligt, at der ikke er flere, der skal i skole, for dårligt, at der ikke er flere vacciner, for dårligt, at vi ikke lukkede ned noget før, for dårligt, at vi ikke lukker hurtigere op.

Med andre ord: Det er for dårligt, at myndigheder og regering ikke kan se ind i fremtiden. Og det er for dårligt, at mennesker tager fejl.