Undrende læser: Kan et koldt brusebad ikke være lige så sundt som at hoppe i et iskoldt hav?

Klaus Winkel: Tak for dine kloge klummer og svar – blandt andet den om vinterbadning. Jeg foreslår, at du fortæller, hvor meget af den gode effekt man opnår ved at tage et langt, koldt brusebad efter et langt varmt. Det er jo noget lettere.

Bente Klarlund Pedersen: Vinterbadning medfører en akut påvirkning af vores hormon- og immunsystem, der formentlig har en vis positiv effekt på den fysiske og mentale sundhed. Forskningen er dog ret begrænset. Ud fra en snæver fysiologisk vinkel vil jeg mene, at effekten af et koldt havbad og et koldt brusebad er den samme, men noget sikkert svar kan jeg ikke give. Nogle vinterbadere går eller løber ned til havet og dyrker badningen i venners lag. Måske hygger de sig sammen over en kop varm kaffe bagefter. Man kan bestemt ikke udelukke, at den fysiske aktivitet, det sociale samvær og kaffen er med til at give et fysisk og psykisk velvære, som man ikke oplever, hvis man bare står ud af sengen og alene trisser ud under den kolde hane. Svaret blæser i de kolde vinde.