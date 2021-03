Er kold kaffe lige så sundt som varm?

Lizzie Christesen: Jeg drikker kun kold kaffe, eventuelt fra dagen før, og cirka 9 kopper. Har jeg fortsat glæde af koffein, eller gælder det kun for varm kaffe?

Bente Klarlund Pedersen: Forskningen viser, at daglig kaffedrikning er forbundet med en let reduceret risiko for type 2-diabetes, demens, blodpropper og Parkinsons. To meget store studier finder, at jo mere kaffe man drikker, desto lavere er risikoen for tidlig død. Man finder, at kaffen har de positive effekter, uanset om man drikker koffeinholdig eller koffeinfri kaffe, så det er ikke koffeinen, der kan forklare sundhedseffekten.

Drikkevarer med koffein, f.eks. kaffe eller cola, har en opkvikkende effekt, uanset om drikken er varm eller kold.

Det er individuelt, hvor hurtigt vi omsætter koffeinen, men temperaturen er ikke afgørende. Koffein nedbrydes fortrinsvis i leveren af enzymet cytochrom P4501A2 (CYP1A2), men den samlede omsætning er kompleks. Omkring halvdelen af os har en hurtig variant og kan derfor hurtigere nedbryde koffein, mens den anden halvdel omsætter koffeinen langsomt og har søvnproblemer, hvis de drikker kaffe sent på dagen. Med alderen bliver vi dårligere til at omsætte koffein. Graviditet, p-piller, leversygdomme og nogle lægemidler, f.eks. midler mod depression, forlænger ligeledes koffeins halveringstid.