Spørg Bente Klarlund: Hvorfor føler jeg mig syg selv ved en lav temperatur?

Lis: Hvornår har jeg feber? Jeg kan aflæse temperaturen på et termometer og så slå op i en tabel, eller jeg kan mærke efter, hvordan jeg har det. Jeg har gennem årene erfaret, at jeg ’har feber’, når termometeret viser mindst 1 grad over morgentemperaturen.

Min morgentemperatur er lavere, end da jeg var yngre, den er nu omkring 36,6, så når jeg senere på dagen har 37,5, er jeg syg og må gå i seng.

Jeg er 69 år med forskellige skavanker: bronkiektasier, tilbagevendende stafylokokinfektioner og irritabel tyktarm.





Bente Klarlund Pedersen: Ofte er man, som du også beskriver det, selv klar over, om man har feber eller ej uden at tage temperaturen. Som infektionsmediciner har jeg utallige gange spurgt patienter eller forældre til syge børn, hvad temperaturen er, og i mit stille sind tænkt, »godt, de ikke ved, at jeg har fire hjemmeboende børn og ikke ejer et termometer«.