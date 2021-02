Professor efter smittetal: Snart plads til mere genåbning

236.645 personer er i gang med at blive vaccineret mod covid-19. Det svarer til hver 25. dansker.

Yderligere 437 personer er bekræftet smittet med covid-19 i Danmark, viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er en smule flere end både lørdag og søndag, hvor der blev registreret henholdsvis 274 og 295 nye smittetilfælde.

Mandagens opgørelse dækker dog over 29 timer, da tekniske problemer betød, at søndagens ditto kun dækkede over 19 timer. Tallet vurderes derfor at være overestimeret ifølge SSI.

De 437 smittede er fundet i 116.335 prøver. Andelen af positive prøver - den såkaldte positivprocent - er altså på 0,38 procent, efter at den lørdag og søndag var på 0,22 og 0,23 procent.

Ifølge Henrik Nielsen, professor og overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, ligger dagens tal tæt op ad tallene fra de seneste dage.

»De er så tæt på dem, der har været de seneste par dage, at jeg ikke tænker, der er en forandring«, siger han.

Han vurderer, at vi i øjeblikket er et godt sted i epidemien, og at der i marts kan tages næste skridt i genåbningen af samfundet.

»Kan den gode udvikling fastholdes over de næste par uger, er der ikke noget fagligt, der taler imod, at man kan lave den næste forsigtige åbning«, siger Henrik Nielsen.

Vanskeligere at få udskrevet patienter i weekenden

Antallet af indlagte stiger med 6 til 315, og dermed brydes de seneste dages faldende indlæggelser. Det er dog en forudsigelig weekendeffekt, påpeger Henrik Nielsen.

»I weekenden er det lidt vanskeligere at få udskrevet patienter, da der kan være behov for hjælp fra kommunerne«, siger han.

Det skyldes, at en stor del af de indlagte er oppe i årene, har andre sygdomme og er vant til at få hjælp fra kommunen i dagligdagen.

»Når det bliver tirsdag og onsdag, falder tallene normalt igen«, lyder det fra professoren.

68 patienter med covid-19 er indlagt på intensivafdeling, og af dem er 42 tilkoblet en respirator. Søndag var tallene 65 og 44.

Yderligere ni personer, der er bekræftet smittet med covid-19, er afgået ved døden. Det samlede dødstal er på 2301 i Danmark.

godt 4 pct. af befolkningen har fået mindst et stik

Hver 25. dansker har nu fået mindst et vaccinestik mod corona.

I alt har 236.645 personer - svarende til 4,06 procent af befolkningen - påbegyndt vaccination mod covid-19.

Af denne gruppe har 168.170 personer - svarende til 2,89 procent af befolkningen - fået to stik i overarmen med en af de tre vacciner, der anvendes. De betragtes dermed som færdigvaccineret.

Det er også muligt at få foretaget lyntest for corona på en række testcentre og mobile enheder landet over.

Søndag blev der ifølge Statens Serum Institut foretaget 17.296 lyntest, og 51 af dem var positive. Det betyder, at positivprocenten her var 0,29.





Ritzau