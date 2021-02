Smitteopsporing misser på ny målet

De nære kontakter til smittede med den potente B117-variant af coronavirus bliver fortsat ikke kontaktet direkte af smitteopsporerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det var ellers et af de tiltag, som regeringen satte i værk i januar, da både statsministeren og Sundhedsministeren havde erkendt, at smitteopsporingen var for dårligt til at bryde smittekæder.

En opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at de smittede selv tager kontakt til over dobbelt så mange af deres nære kontakter som myndighedens virusopsporere. Mens myndighederne i gennemsnit tager fat i 0,8 nær kontakt per smittet, så kontakter de smittede selv i gennemsnit 1,7 nære kontakter.