Bente Klarlund: Venter der os en dyr regning, når det gælder vores fysiske og mentale helbred på den anden side af coronaen?

Det er altid nemt at være bagklog, men her til lands er det faktisk gået ret godt med at håndtere selve coronaen: Hurtig nedlukning, nye vaner, megainvestering i testning og adgang til vacciner har haft effekt.

Tiden er imidlertid inde til at se det faktum i øjnene, at coronavirussen er kommet for at blive. Vaccinerne kommer næppe til at udrydde coronaen. Virus er jo spredt over hele planeten, og vi har helt sikkert ikke set de sidste mutationer. Nye varianter vil vinde indpas i de kommende år, og helt nye virustrusler vil opstå, indtil vi fatter, at uberørt natur, biodiversitet, bedre dyrevelfærd og bedre sundhedssystemer er det, der globalt set skal redde os fra pandemiernes hærgen i fremtiden.

Når det gælder covid-19, er jeg dog ikke vanvittigt foruroliget på kort sigt, for vi ved, at det hjælper at lukke ned, holde afstand og øge hygiejnen. Nye teknikker gør det muligt løbende at justere vaccinerne. Men der er behov for et nyt mindset: Coronavirussen vil aldrig helt forsvinde. Så vi må lære at leve med den.

Og det bliver ikke blot et spørgsmål om at udvikle nye vacciner. Vi er også nødt til at indse, at vi har behov for et sundhedsvæsen, der har en vis overkapacitet. Og det har vi mildt sagt ikke i dag efter årtiers beskæringer. Ganske vist leverer hospitalerne på imponerende vis behandling på et højt niveau af alle patienter med alvorlig covid-19-infektion. Men det er ikke uden omkostninger. Vi hører om folk med anden alvorlig sygdom, som burde indlægges, men ikke bliver det. Det kan være patienter med hjertesygdom eller kræft, der kommer for sent i behandling. Det kan være diabetikere, der ikke kommer til kontrol, og hvis syn er i fare, eller knæoperationer, der måske nok kan udskydes et par måneder, men hvor forsinkelsen kan medføre tab af erhvervsevne og livskvalitet. Og så er der spørgsmålet om vores livsstil. Formår vi for alvor at kompensere for den manglende hverdagsmotion? Eller venter der os en dyr regning, når det gælder vores fysiske og mentale helbred?

Statsministeren sagde ved første nedlukning, at ét dødsfald af corona er et for meget. Jeg er enig i, at vi skal redde liv, hvor vi kan. Men det er problematisk, hvis omkostningen for at reducere coronadødsfald er, at flere dør af anden alvorlig sygdom. Det kan et mere ressourcestærkt sundhedsvæsen råde bod på.