»Det er helt grotesk«: Tusindvis af danskere får kæmpe øv-oplevelse, når de bliver inviteret til vaccination

Det er da for ringe«, udbryder Margit Christensen, mens hun er inde på vacciner.dk og igen må erkende, at der ikke er nogen tider til en vaccination mod covid-19.

Hun lider af kol og er en del af den såkaldte målgruppe 5, der indbefatter borgere med en særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, og derfor står hun til at kunne modtage en tidlig vaccination. Lørdag aften fik hun endelig en invitation til det længe ventede stik, men har nu forgæves forsøgt at booke en tid tre gange på alle de nærmeste vaccinationssteder.

»Det er utroligt frustrerende. Det betyder, at jeg hver dag skal bruge timevis på at få en tid, som så ikke er der«, forklarer hun.

Det samme oplever sklerosepatienten Henrik Kjær. Han fik invitationen i sin e-Boks mandag, hvorefter han i to timer forsøgte at booke en tid – uden held. Tirsdag prøvede han tre gange i halvanden time for blot igen at konstatere, at det ikke var muligt at finde de fornødne vaccinationstider i en radius på 50 kilometer fra hans hjem. Han oplever, at der kun er få tider til første stik, mens der ikke er nogen tider til stik nummer to – det er påkrævet, at man bestiller tid til begge, når man booker sin vaccination.

»Det er et koloenormt tidsspilde, det her. Når jeg tænker på, hvor mange mennesker der spilder deres tid for blot at ende med øget frustration. Det helt grotesk«, siger han og fortsætter: