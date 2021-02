Heunicke: Vores eksperter vurderer, at der er plads til en gradvis, men mærkbar genåbning

Alt tyder på, at mindre butikker, udendørs kulturliv og udendørs idrætsforeninger kan genåbne ganske snart, som led i en gradvis genåbning i hele landet.

Mens 9. klasser og ungdomsuddannelser i store dele af landet må vente lidt længere på at se kammerater igen. Når de ældste kommer i skoler, vil der først åbnes for eleverne i Nord- og Vestjylland og på Bornholm – under »forudsætning« af løbende test to gange ugentligt.

Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i TV-Avisen mandag aften.

»Jeg hæfter mig ved, at vores eksperter, beregnere og sundhedsmyndigheder vurderer, at der er plads til en gradvis, men mærkbar genåbning i løbet af de kommende uger«, siger han.

Mandag sent offentliggjorde regeringen beregninger, som Statens Serum Instituts eksperter har foretaget samt indstilling fra den såkaldte Indsatsgruppen, hvor også sundhedsmyndighederne er repræsenteret.

Fakta Genåbning, det foreslår Indsatsgruppen Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, indstiller til regeringen om genåbning på nationalt niveau, at: Udvalgsvarebutikker op til 5000 m2 genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om negativ test.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer fsva. udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Indsatsgruppen indstiller for landsdelene Vestjylland og Nordjylland, at: Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde under forudsætning af test 2 gange om ugen.

Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger beskrevet af Sundhedsstyrelsen.

Indsatsgruppen indstiller derudover, at såfremt udviklingen tilsiger det, vil øvrige landsdele, hvor smittesituationen egner sig hertil kunne foretage samme genåbning efter 14 dage (15. marts 2021). Indsatsgruppen indstiller for Bornholm, at: Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. genåbnes.

Liberale serviceerhverv genåbnes, med krav om mundbind.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer. Den delvise genåbning af Bornholm er under forudsætning af følgende: Anbefaling til alle bornholmere om én test om ugen.

Anbefaling om to ugentlige tests af lærere, pædagoger mv., samt afgangsklasser i grundskolen.

To ugentlige tests af lærere mv. og elever/studerende på ungdoms- og voksenuddannelser (med høj compliance).

Krav om fremvisning af negativ test for at kunne rejse til og fra Bornholm via færge eller fly

Krav om fremvisning/dokumentation for negativ test eller gennemført vaccinationsforløb for kunder i de liberale erhverv, enten ved forevisning af SMS fra privat leverandør (ved antigentest) eller ved brug af app-løsning eller udskrift for PCR-test.

Derudover supplering med forsøg med spildevandsovervågning, når dette er klart. Kilde: Sundhedsministeriet Vis mere

Mandag i næste uge udløber restriktionerne, men Indsatsgruppen anbefaler, at langt de fleste forlænges til påske. Men særligt Bornholm kan se frem til en større genåbning, hvis regeringen og Folketinget vælger at følge Indsatsgruppens anbefaling.

Onsdag i denne uge vil regeringen offentliggøre den præcise plan for, hvornår de enkelte restriktioner lempes, og hvilke der forlænges.

Omkring 900 indlagte

Regeringen bliver anbefalet at genåbne butikker under 5.000 kvadratmeter – dog ikke butikker i storcentre. Ligesom udendørskulturinstitutioner genåbnes med krav om test, foreslår Indsatsgruppen.

Ved både udendørs kultur og idræt anbefales det, at forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 20 personer.

En genåbning sker, efter smitten er banket markant ned, mens den mere smitsomme og nok også mere dødelige b117 er blev den dominerende coronavirus i epidemien. Derfor er bekymringen, hvor meget en genåbning vil præge smittespredningen.

Ifølge sundhedsministeren vil »peak-situationen« være i løbet af april. Han forventer omkring 900 indlagte midt i april, før kurven knækker på grund af forårsvejret og effekten fra hundredtusindvis af vacciner. I øjeblikket er der omkring 250 indlagte.

»Det er svært at se knækket, men det bliver vejret og så vaccinationen, der gør det«, siger han.

Håbet var, at de ældste kunne komme i skole igen, og det vil de ifølge ekspertgruppen kunne gøre i Nord- og Vestjylland samt Borholm, mens resten af landet må vente.

»Hvis man gjorde det på landsplan nu (åbnede for alle elever, red.) ville vi simpelthen nå maksimumkapaciteten i vores sundhedsvæsen målt på antal indlagte«, siger Magnus Heunicke.

Test kan give vanskeligheder

Både Indsatsgruppen og sundhedsminister Magnus Heunicke understreger, at en »forudsætning« for genåbningen er, at der testes regelmæssigt eksempelvis på skoler. Indsatsgruppen mener også, det skal gælde før udendørs kulturarrangementer.

I sidste uge præsenterede regeringen en ny teststrategi, hvor netop hyppige test, herunder to test om ugen for elever over 12 år, lærere og medarbejdere på skolerne er en »forudsætning«.

Men allerede nu begynder det, der kunne lyde som et krav for at komme i skole igen, at møde modstand.

SF’s uddannelsesordfører, Jakob Mark, skrev mandag aften på Twitter, at partiet ikke støtter testkravet.

»SF har klart sagt, at vi ikke mener, det skal være et krav, men en opfordring. Umiddelbart har regeringen ikke et flertal. Jeg synes, det er en god ide med testcentre tæt på skolerne. Men jeg mener ikke, at skolerne skal facilitere test. Det er ikke skolens opgave. Og jeg mener heller ikke, at børn i den undervisningspligtige alder skal afkræves test for at få deres grundlovssikrede undervisning«, skrev han.

Derfor er meget endnu usikkert.

Tirsdag mødes sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) med partilederne fra Folketingets partier og drøfter beregninger og indstillingen fra den faglige fra Indsatsgruppe.

Onsdag er det regeringens plan, at den på et pressemøde melder ud, hvilke restriktioner, der bliver lempet. Og hvilke, der fortsætter.

Der bliver det måske klargjort, om test som nøgle i genåbningen er »en forudsætning« eller bare god ide. Og hvordan regeringen vil håndtere, hvis de forskellige partier ikke er klar til at følge, kursen.

Rapport viste vejen

I januar modtog regeringen en rapport fra en række eksperter inden for sundhed, økonomi og samfundsforhold. Eksperterne skulle ud fra parametre som smittespredning, samfundsøkonomi, personlig frihed, folkesundhed vurdere og prioritere en fornuftig rækkefølge for lempelser af de mange restriktioner, når smitteudviklingen var til det.

Fakta Plan for genåbning Mandag d. 22. februar: Regeringen modtager den faglige indstilling fra Indsatsgruppen om, hvilke restriktioner det anbefales henholdsvis at udfase og videreføre. Folketingets partier modtager de beregninger, som Ekspertgruppen for matematisk modellering har foretaget, samt Indsatsgruppens indstilling.

Regeringen modtager den faglige indstilling fra Indsatsgruppen om, hvilke restriktioner det anbefales henholdsvis at udfase og videreføre. Folketingets partier modtager de beregninger, som Ekspertgruppen for matematisk modellering har foretaget, samt Indsatsgruppens indstilling. Tirsdag d. 23. februar: Sundhedsministeren og justitsministeren afholder drøftelser med partilederne på baggrund af beregningerne fra Ekspertgruppen for matematisk modellering og den faglige indstilling fra Indsatsgruppen. Baggrunden for at der afholdes drøftelser så tæt på dato for udmelding er, at eksperter og myndigheders præcise faglige beregninger og indstillinger først kan foretages tæt på beslutningstidspunktet, sådan at data er mest retvisende.

Sundhedsministeren og justitsministeren afholder drøftelser med partilederne på baggrund af beregningerne fra Ekspertgruppen for matematisk modellering og den faglige indstilling fra Indsatsgruppen. Baggrunden for at der afholdes drøftelser så tæt på dato for udmelding er, at eksperter og myndigheders præcise faglige beregninger og indstillinger først kan foretages tæt på beslutningstidspunktet, sådan at data er mest retvisende. Onsdag d. 24. februar: Regeringen ønsker at melde ud om, hvorvidt der kan lempes restriktioner, og hvilke restriktioner der vil blive forlænget efter den 28. februar 2021.

Regeringen ønsker at melde ud om, hvorvidt der kan lempes restriktioner, og hvilke restriktioner der vil blive forlænget efter den 28. februar 2021. Herefter: Folketingets partier vil blive indkaldt til drøftelser om at lægge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder. Regeringen vil lægge op til, at drøftelserne tager udgangspunkt i den overordnede prioritering for rækkefølgen i en genåbning, som anbefalet af den Faglige Referencegruppe i deres rapport fra januar. Vis mere

Det var på baggrund af ekspertrapporten, at 0.-4. klasse forrige uge vendte tilbage til skole. For de mindste børn var den gruppe, der mest hensigtsmæssigt igen kunne sendes retur, mente eksperterne, mens barer og værtshuse ifølge dem står sidst i en genåbning.

Alt andet kunne eksperterne ikke påpege den præcise, fornuftige genåbning af. Men eksperterne kunne inden for hver sektor, uddannelse, erhverv og kultur/idræt foretage et prioriteret rækkefølge og eksempelvis påpege, da det inden for uddannelsesområdet er vigtigere at få afgangselever sendt af sted i skole igen fremfor 5.-8.-klasse og de videregående uddannelser. Ligesom butikker var vigtigere at få genåbnet end at få de hjemsendte medarbejdere retur til arbejdspladserne.